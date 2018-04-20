Нижегородский пожарный вытащил детей из «ледяного плена»

фото ГУ МЧС по Нижегородской областиНижегородский пожарный вытащил детей из «ледяного плена»Нижегородский пожарный вытащил из ледяной воды двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарный Азамат Насыров из села Ковакса Арзамасского района вечером возвращался с работы, как вдруг его остановила женщина. Она была очень обеспокоена: ее дочь провалилась под лед и не могла выбраться. Смелый мужчина сразу поспешил на помощь.

Оказалось, что пятилетняя девочка Милана и ее подруга Настя гуляли по льду на озере. Лед треснул и они провалились. Милана пыталась самостоятельно выбраться на поверхность и изо всех сил цеплялась за льдину. Пожарный нырнул в воду и вытащил ребенка на берег.

Подруга Миланы Настя провалилась и едва не утонула. Спасатель нырнул еще раз и достал девочку со дна озера. Настя не подавала признаков жизни. Азамат сделал ребенку искусственную вентиляцию легких, и девочка начала дышать. Пожарный вызвал скорую помощь, девочкам оказали первую медицинскую помощь.