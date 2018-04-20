В посёлке Кодино Онежского района при пожаре погибли два человека

По предварительной версии причина пожара — непотушенная сигарета. Об этом сообщает ARH112.

Как сообщила женщина, проживавшая в соседней квартире, в комнате, где произошел пожар, находятся люди. Накануне трое мужчин, изрядно употребив алкоголь и покурив, уснули. Предположительно, именно курение в нетрезвом состоянии и привело к пожару. Запах дыма от которого смог почувствовать один из мужчин. Он выбрался на улицу, отдышался и ринулся в дом спасать собутыльников. Однако из-за сильного задымления смог только стащить товарищей на пол, после чего вышел на улицу и потерял сознание. Придя в чувство, он пошел к соседке и сообщил о произошедшем. Женщина позвонила в пожарную охрану.

Прибывшие на место происшествия местные огнеборцы обнаружили в задымленной комнате тела двух мужчин без признаков жизни. Открытого горения не было, происходило тление вещей. Через минуту пожар был ликвидирован.

Личность погибших и обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы. По предварительной информации люди проживали в доме, предназначенном под снос, нелегально.