Пассажиров и персонал аэропорта Храброво в Калининграде эвакуировали по пожарной тревоге 

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Пассажиров и персонал аэропорта Храброво в Калиниграде эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"У нас сработала пожарная сигнализация, согласно инструкции все пассажиры и персонал были эвакуированы из здания терминала", — сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, после этого в здании провели проверку.
"Угроза пожара не подтвердилась, это было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас идет завершение работ на второй части аэровокзального комплекса, объединяют противопожарные и другие системы", — отметили в пресс-службе, добавив, что все пассажиры и персонал вернулись в здание, на расписание рейсов инцидент не повлиял.
Храброво — международный аэропорт Калининграда. Его реконструкция ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом.