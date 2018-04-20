Пассажиров и персонал аэропорта Храброво в Калининграде эвакуировали по пожарной тревоге

КАЛИНИНГРАД , 20 апреля. / ТАСС /. Пассажиров и персонал аэропорта Храброво в Калиниграде эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"У нас сработала пожарная сигнализация, согласно инструкции все пассажиры и персонал были эвакуированы из здания терминала", — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, после этого в здании провели проверку.

"Угроза пожара не подтвердилась, это было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас идет завершение работ на второй части аэровокзального комплекса, объединяют противопожарные и другие системы", — отметили в пресс-службе, добавив, что все пассажиры и персонал вернулись в здание, на расписание рейсов инцидент не повлиял.