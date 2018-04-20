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В 2018 году во Владимире расселят четыре дома
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В 2018 году во Владимире расселят четыре дома 

АиФ Владимир 42 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
В этом году в рамках адресной программы губернатора Светланы Орловой в областном центре планируют расселить четыре аварийных дома.
Их износ на данный момент составляет от 71 до 91%. Следовательно, здания представляют угрозу для жизни владимирцев. Власти обещают расселить дом №23 на улице Подбельского. Его признали аварийным в 2012 году. Также в список попал дом №1 на улице Молодежная. Из него уже переселили 80% жильцов.
Расселение ожидает и дом №8 на улице Октябрьская. В здании из-за подтопления разрушается фундамент. Дом №34 на улице Муромской максимально изношен — на 91%. Жить в нем физически невозможно.
Всего в рамках программы до 2022 года во Владимирской области расселят 283 дома.
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