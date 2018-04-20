В поселке Колдино в пожаре погибло два человека

Сегодня около часа ночи в поселке Колдино Онежского района загорелась квартира, в которой находились трое мужчин. Только один из них сумел спастись.

По словам соседки, накануне компания изрядно напилась и стала курить. Предположительно, именно пристрастие к табаку и послужило причиной пожара.

Мужчины уже спали, но запах дыма смог разбудить одного из них. Он выбежал на улицу, чтобы отдышаться, и ринулся обратно в квартиру — спасти друзей. Но из-за сильного задымления все, что он смог сделать — стащить их на пол. После этого он снова вышел на улицу и потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, он побежал к соседке и рассказал о ситуации. Женщина вызвала пожарных. К тому моменту, когда они прибыли, мужчины уже умерли. Открытого возгорания не было, и пожарные потушили огонь за минуту.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы. По предварительной информации, мужчины жили в этом доме, предназначенном под снос, нелегально.