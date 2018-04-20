На вокзалах и в аэропорту Кирова нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности

Кировская транспортная прокуратура провела проверки требований пожарной безопасности в аэропорту «Победилово», а также железнодорожных вокзалах станций Киров, Котельнич и Глазов Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. В результате было выявлено 28 нарушений, сообщили в Транспортной прокуратуре. Особое внимание уделялось исправности систем автоматической пожарной сигнализации, речевых оповещателей СОУЭ, пожарным гидрантам и наличию доступа к эвакуационным выходам. «По итогам проверки кировский транспортный прокурор внёс руководству ОАО «Аэропорт Победилово» и Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности», — пояснили в транспортной прокуратуре. Ответственных должностных лиц, допустивших нарушения, прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности. Напомним, вчера после прокурорских проверок были закрыты несколько торговых центров в Кирове и Кирово-Чепецке Фото — railwayz.info