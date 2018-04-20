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На вокзалах и в аэропорту Кирова нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
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На вокзалах и в аэропорту Кирова нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Кировская транспортная прокуратура провела проверки требований пожарной безопасности в аэропорту «Победилово», а также железнодорожных вокзалах станций Киров, Котельнич и Глазов Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.
В результате было выявлено 28 нарушений, сообщили в Транспортной прокуратуре.
Особое внимание уделялось исправности систем автоматической пожарной сигнализации, речевых оповещателей СОУЭ, пожарным гидрантам и наличию доступа к эвакуационным выходам.
«По итогам проверки кировский транспортный прокурор внёс руководству ОАО «Аэропорт Победилово» и Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности», — пояснили в транспортной прокуратуре.
Ответственных должностных лиц, допустивших нарушения, прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности.
Напомним, вчера после прокурорских проверок были закрыты несколько торговых центров в Кирове и Кирово-Чепецке.
Фото — railwayz.info
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