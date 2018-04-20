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В Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора
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В Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора 

360tv.ru 1 час назад
Экс‐председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын стал заместителем временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева. Об этом сообщил «Интерфакс».
Синицын стал замом Цивилева по связям с территориями области. Ранее такой должности в аппарате губернатора не было.
9 апреля Алексей Синицын сложил полномочия председателя совета депутатов в пользу экс-губернатора Амана Тулеева, сообщив, что в его планы входит возвращение к занятию адвокатской деятельностью.
В пресс-службе администрации пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Похороны погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» пройдут с 21 по 23 апреля.
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