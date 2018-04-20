В Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора

Синицын стал замом Цивилева по связям с территориями области. Ранее такой должности в аппарате губернатора не было.

9 апреля Алексей Синицын сложил полномочия председателя совета депутатов в пользу экс-губернатора Амана Тулеева , сообщив, что в его планы входит возвращение к занятию адвокатской деятельностью.

В пресс-службе администрации пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Похороны погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» пройдут с 21 по 23 апреля.