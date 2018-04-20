В Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора 

Экс‐председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын стал заместителем временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева. Об этом сообщил «Интерфакс».
Синицын стал замом Цивилева по связям с территориями области. Ранее такой должности в аппарате губернатора не было.
9 апреля Алексей Синицын сложил полномочия председателя совета депутатов в пользу экс-губернатора Амана Тулеева, сообщив, что в его планы входит возвращение к занятию адвокатской деятельностью.
В пресс-службе администрации пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Похороны погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» пройдут с 21 по 23 апреля.