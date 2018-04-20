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УАЗ «Патриот» сгорел на «Скандинавии», а на А-120 фура и трактор вылетели в кювет
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УАЗ «Патриот» сгорел на «Скандинавии», а на А-120 фура и трактор вылетели в кювет 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Очевидцы в соцсети «Вконтакте» сообщают об авариях на федеральных трассах Ленобласти. ДТП произошли на трассах «Скандинавия» и А-120  Внедорожник УАЗ «Патриот» загорелся на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе днем 20 апреля. Тушение машины ограничило движение проезжающих автомобилей. Видеозапись прислал очевидец Виталий Быков. УАЗ выгорел полностью.
https://youtu.be/C4nEV6HBKw8
На трассе А-120 в Большой Ижоре Ломоносовского района фура съехала в кювет и стащила туда же трактор. О пострадавших не сообщается. На время оформления ДТП одну из полос перекрыли.
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