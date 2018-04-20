УАЗ «Патриот» сгорел на «Скандинавии», а на А-120 фура и трактор вылетели в кювет

Очевидцы в соцсети «Вконтакте» сообщают об авариях на федеральных трассах Ленобласти . ДТП произошли на трассах «Скандинавия» и А-120 Внедорожник УАЗ «Патриот» загорелся на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе днем 20 апреля. Тушение машины ограничило движение проезжающих автомобилей. Видеозапись прислал очевидец Виталий Быков . УАЗ выгорел полностью.

https://youtu.be/C4nEV6HBKw8

На трассе А-120 в Большой Ижоре Ломоносовского района фура съехала в кювет и стащила туда же трактор. О пострадавших не сообщается. На время оформления ДТП одну из полос перекрыли.