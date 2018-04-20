Супермаркет «Тихий Дон» требуют закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

Эксперты обнаружили множество грубых нарушений. Не разработана декларация пожарной безопасности, нет специальных знаков направления движения к пожарным гидрантам. Состояние системы противопожарной защиты и оповещения также неудовлетворительно. «Руководству ООО „Миллениум продукт“ внесено представление с требованием устранить все недочеты.» — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Если администрация торгового центра своевременно не устранит все имеющиеся нарушения, прокуратура подаст в суд для решения о приостановке деятельности.