Супермаркет «Тихий Дон» требуют закрыть из-за нарушений пожарной безопасности 

Эксперты обнаружили множество грубых нарушений. Не разработана декларация пожарной безопасности, нет специальных знаков направления движения к пожарным гидрантам. Состояние системы противопожарной защиты и оповещения также неудовлетворительно. «Руководству ООО „Миллениум продукт“ внесено представление с требованием устранить все недочеты.» — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Если администрация торгового центра своевременно не устранит все имеющиеся нарушения, прокуратура подаст в суд для решения о приостановке деятельности.
В Ростовской области работает 30 крупных ТЦ вместимостью до 14 тысяч человек. При этом нарушения техники пожарной безопасности выявлены в 29 торговых центрах. Часть торговых площадок смогла оперативно устранить недочеты, часть же приостановила свою деятельность. Так, по решению суда уже приостановлена деятельность 9 объектов в Ростове и Новочеркасске, В Аксае власти наложили временный запрет на работу до решения суда, на очереди еще пять объектов.