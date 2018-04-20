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В Кемерове начали озвучивать результаты генетической экспертизы останков жертв пожара в ТЦ
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В Кемерове начали озвучивать результаты генетической экспертизы останков жертв пожара в ТЦ 

ТАСС 6 часов назад
КЕМЕРОВО, 20 апреля. /ТАСС/. Результаты проведенной генетической экспертизы образцов ДНК погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» будут озвучены в пятницу их семьям, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах в пятницу.
"На оглашение результатов экспертизы приглашены несколько семей. Оно началось в здании администрации Ленинского района областного центра и будет продолжаться в течение дня", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, образцы ДНК погибших в результате пожара в Кемерове доставили в Москву на экспертизу 29 марта. На тот момент были опознаны 27 человек, тела троих из них доставили в Томск, одного — в Красноярск. Чтобы идентифицировать остальных, была необходима генетическая экспертиза, сообщалось, что она займет 21 день.
Жертвами трагедии стали 64 человека. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.
ТАСС: последние новости
СК уточнил число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Оповещение, вентиляция и водопровод - самые частые нарушения пожарной безопасности в ЦФО Прокуроры направили иски о закрытии ряда ТЦ на Урале из-за нарушений пожарной безопасности
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