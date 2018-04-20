В Кемерове начали озвучивать результаты генетической экспертизы останков жертв пожара в ТЦ

КЕМЕРОВО , 20 апреля. / ТАСС /. Результаты проведенной генетической экспертизы образцов ДНК погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» будут озвучены в пятницу их семьям, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах в пятницу.

"На оглашение результатов экспертизы приглашены несколько семей. Оно началось в здании администрации Ленинского района областного центра и будет продолжаться в течение дня", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, образцы ДНК погибших в результате пожара в Кемерове доставили в Москву на экспертизу 29 марта. На тот момент были опознаны 27 человек, тела троих из них доставили в Томск , одного — в Красноярск . Чтобы идентифицировать остальных, была необходима генетическая экспертиза, сообщалось, что она займет 21 день.

Жертвами трагедии стали 64 человека. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.