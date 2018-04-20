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Посетителей «Ельцин Центра» эвакуировали из-за пожарной тревоги
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Посетителей «Ельцин Центра» эвакуировали из-за пожарной тревоги 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе учреждения.
"Была эвакуация, в «Ельцин Центре» сегодня сработала пожарная тревога. Сначала подумали, что тревога была учебная, но нет. Выяснилось, что на четвертом этаже сработали датчики тепла. Это связано с оборудованием сауны, возгорания там не было, просто тепловые датчики подали такой сигнала на пульт", — сказали в пресс-службе.
Сейчас «Ельцин Центр» работает в штатном режиме, уточнили в учреждении.
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