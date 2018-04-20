Посетителей «Ельцин Центра» эвакуировали из-за пожарной тревоги

"Была эвакуация, в «Ельцин Центре» сегодня сработала пожарная тревога. Сначала подумали, что тревога была учебная, но нет. Выяснилось, что на четвертом этаже сработали датчики тепла. Это связано с оборудованием сауны, возгорания там не было, просто тепловые датчики подали такой сигнала на пульт", — сказали в пресс-службе.

Сейчас «Ельцин Центр» работает в штатном режиме, уточнили в учреждении.