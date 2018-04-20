Минстрой готов помочь Ростехнадзору готовить специалистов по стройнадзору 

ЯЛТА, 20 апр — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ РФ готово сотрудничать с Ростехнадзором в разработке тестирования специалистов по стройнадзору, сообщил в пятницу РИА Недвижимость в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума глава министерства Михаил Мень.
"Безусловно. Мы уже обсуждали с профильным комитетом Совфеда, что можно по аналогии с региональными жилищными инспекторами, которых Минстрой согласовывает и тестирует на знание законодательства, можно такой же алгоритм запустить и по части стройнадзора, чтобы мы помогали губернаторам выявлять профессиональные качества людей, потенциально планирующих занять эти должности", — сказал Мень.
Ранее глава Ростехнадзора Алексей Алешин на заседании коллегии ведомства заявил, что Ростехнадзор намерен подготовить предложения по совершенствованию строительного надзора с тем, чтобы избежать повторения трагедий, подобных пожару в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
По его словам, необходимо тщательно проанализировать весь комплекс вопросов, связанных с осуществлением строительного надзора не только на федеральном, но и на региональном уровне, а также изучить вопросы, связанные с тем, как осуществляется экспертиза проектов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Ранее следствие определило, что окончательное число жертв ЧП составляет 60 человек.