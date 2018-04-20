В Сатке хотят закрыть торговый комплекс из-за пожарных нарушений 

Речь идет о Сатке. Прокуратура требует закрыть на время третий этаж ТРК «Факел». Здесь находятся кинотеатр, общепит и детская игровая площадка. Проверящие нашли слишком много нарушений с точки зрения пожарной безопасности. Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки.
Следователи продолжают разбираться в причинах крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. По предварительной версии причиной возгорания стал неисправный светильник.
В пятницу, 20 апреля, стало известно, что среди погибших были и двое детей Алтайского края, которые приехали в Кемерово к своему отцу провести весенние каникулы. Так власти края подтвердили гибель детей местной жительницы — сына, 2002 года рождения, и дочери, 2008 года рождения. Оба ребенка находились во время пожара в «Зимней вишне» вместе с отцом, который также погиб. Минтрудсоцзащиты Алтайского края оказывает необходимую поддержку матери, а накануне губернатор Александр Карлин подписал распоряжение о выделении женщине материальной помощи в размере двух миллионов рублей.