Ещё
В Сатке хотят закрыть торговый комплекс из-за пожарных нарушений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сатке хотят закрыть торговый комплекс из-за пожарных нарушений 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о Сатке. Прокуратура требует закрыть на время третий этаж ТРК «Факел». Здесь находятся кинотеатр, общепит и детская игровая площадка. Проверящие нашли слишком много нарушений с точки зрения пожарной безопасности. Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки.
Следователи продолжают разбираться в причинах крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. По предварительной версии причиной возгорания стал неисправный светильник.
В пятницу, 20 апреля, стало известно, что среди погибших были и двое детей Алтайского края, которые приехали в Кемерово к своему отцу провести весенние каникулы. Так власти края подтвердили гибель детей местной жительницы — сына, 2002 года рождения, и дочери, 2008 года рождения. Оба ребенка находились во время пожара в «Зимней вишне» вместе с отцом, который также погиб. Минтрудсоцзащиты Алтайского края оказывает необходимую поддержку матери, а накануне губернатор Александр Карлин подписал распоряжение о выделении женщине материальной помощи в размере двух миллионов рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Сургуте вспыхнул ТЦ «Богатырь» На месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» появится сквер В Челябинске эвакуировали сотрудников минсоца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей357
«Весь салон залит кровью»140
Путин инициировал важное совещание335
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора26
В России может резко подорожать сотовая связь71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение