В Сатке хотят закрыть торговый комплекс из-за пожарных нарушений

Речь идет о Сатке. Прокуратура требует закрыть на время третий этаж ТРК «Факел». Здесь находятся кинотеатр, общепит и детская игровая площадка. Проверящие нашли слишком много нарушений с точки зрения пожарной безопасности. Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки.

Следователи продолжают разбираться в причинах крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. По предварительной версии причиной возгорания стал неисправный светильник.