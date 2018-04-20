Правительство: Возгорание на полигоне в Орловском районе ликвидировано

В Орловском районе в районе деревни Антипичи ликвидировано возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.

В дальнейшем на территории полигона с помощью спецтехники произведено ворошение, пролив мусора и его утрамбовка. На сегодняшний день очагов возгорания и признаков задымления нет.

По факту возгорания арендатором полигона направлено заявление в правоохранительные органы

Возгорание на полигоне в Орловском районе у деревни Антипичи началось в ночь на 16 апреля. Оно было оперативно зафиксировано, что дало возможность сразу же приступить к тушению. Большие очаги возгорания были ликвидированы в течение дня 16 апреля. Точечные очаги возгорания, по словам главы Орловского района Сергея Целищева, сохранялись до 18 апреля и концу дня были полностью ликвидированы.

«В дальнейшем арендатор полигона с использованием спецтехники разворошил мусор в местах возгорания и пролил его водой. Для этого использовались две цистерны емкостью 3 тысячи и 1,5 тысячи литров. После увлажнения мусора арендатор с помощью тяжелой техники утрамбовал его на всей территории полигона. В настоящее время возгорание ликвидировано, следов задымления нет. По факту возгорания полигона арендатором написано заявление в правоохранительные органы», — сообщил Сергей Целищев.

Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова сообщила, что специалисты министерства оперативно выехали на место, обследовали территорию полигона и незамедлительно направили все необходимые документы в федеральные уполномоченные органы — теруправления Росприроднадзора и Роспотребнадзора . В дальнейшем министерство проводило ежедневный мониторинг ситуации.

«Подобные возгорания чаще происходят на свалках бытовых отходов, на действующих полигонах — это единичные случаи. Ярким примером была ситуация с горением бытовых отходов на полигоне у п. Перекоп Кирово-Чепецкого района. Тогда в ситуацию вынуждено было вмешаться Правительство области. Благодаря этому в течение двух недель горение и задымление на полигоне было окончательно ликвидировано», — отметила Алла Албегова.

По словам министра, чтобы такой ситуации не повторялось, важно, чтобы очаги пламени не ушли в глубокие слои «тела» полигона. В ситуации с полигоном в Орловском районе этого, благодаря оперативным действиям, удалось избежать.

«Мы рекомендовали арендатору установить круглосуточный режим охраны на объекте, чтобы исключить доступ посторонних лиц на объекте. Ежедневно проводить уплотнение твердых коммунальных отходов тяжелой техникой и послойное пересыпание их грунтом. Полигон — объект федерального надзора, поэтому полномочия по контролю над соблюдением условий его эксплуатации находятся в ведении федеральных органов власти. Дать оценку возможного влияния продуктов горения на здоровье жителей Орловского района могут только специалисты санитарно-эпидемиологического надзора», — подчеркнула Алла Албегова.

В Управлении Росприроднадзора по Кировской области пояснили, по факту возгорания полигона в Орловском районе проведена выездная проверка. На арендатора полигона ООО «ПОК» будут составлены протоколы об административном правонарушении за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований в сфере обращения с отходами и несвоевременное информирование о состоянии окружающей среды, вредного воздействия на нее и природные ресурсы.

В адрес главы администрации Орловского района выдано предостережение не допускать возгорание полигона и информировать о возникновении аварийных ситуаций на полигоне. Для контроля над ситуацией 20 апреля специалисты Росприроднадзора вновь выехали на полигон, где произведен забор проб воздуха.

Полигон в Орловском районе существует с 1990 года, в 2009 году передан в аренду.

Вместимость полигона 200 тысяч тонн. Он зарегистрирован в ГРОРО № 43-00066-З-00133— 180215 Полигон расположен на расстоянии около 4-х километров от города Орлова, а ближайший населенный пункт находиться примерно в 1,3 км от полигона. Санитарно— защитная зона для него установлена в 500 метров. На полигоне размещаются твердые бытовые отходы из Орловского и Котельнического районов.

Фото — vk.com/podslushano__orlov