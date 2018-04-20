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В центре Кишинева вспыхнули ТЦ и институт: кадры с места
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В центре Кишинева вспыхнули ТЦ и институт: кадры с места 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В центре Кишинева произошло сразу два крупных пожара: загорелись торговый центр и Институт зоологии Академии наук Молдовы. Об этом сообщает Sputnik.
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