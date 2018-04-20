Сегодня, 20 апреля, в одном из торговых центров, расположенном в Заводском районе города Орла, в помещении мужчина применил дымовую шашку.
«Возгорания не было, задымление ликвидировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ОП №2 УМВД России по городу Орлу. Установлена личность злоумышленника», — сообщили в пресс-службе полиции.
Свидетелей инцидента было много. Впечатлениями они делятся в соцсетях. Атаке подвергся магазин «Детский мир» в ТРК «Гринн». Мужчина, одетый во все черное, бросил шашку и скрылся. Помещения начало заволакивать дымом, на него пожарная сигнализация не отреагировала. В кротчайшие сроки здание заполнили сотрудники ОМОНа и полицейские. На всех выходах из здания дежурили охранники.
Сообщение Орловская полиция сообщила подробности ЧП с дымовой шашкой появились сначала на РИА 57.