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Орловская полиция сообщила подробности ЧП с дымовой шашкой
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Орловская полиция сообщила подробности ЧП с дымовой шашкой 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 20 апреля, в одном из торговых центров, расположенном в Заводском районе города Орла, в помещении мужчина применил дымовую шашку.
«Возгорания не было, задымление ликвидировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ОП №2 УМВД России по городу Орлу. Установлена личность злоумышленника», — сообщили в пресс-службе полиции.
Свидетелей инцидента было много. Впечатлениями они делятся в соцсетях. Атаке подвергся магазин «Детский мир» в ТРК «Гринн». Мужчина, одетый во все черное, бросил шашку и скрылся. Помещения начало заволакивать дымом, на него пожарная сигнализация не отреагировала. В кротчайшие сроки здание заполнили сотрудники ОМОНа и полицейские. На всех выходах из здания дежурили охранники.
Сообщение Орловская полиция сообщила подробности ЧП с дымовой шашкой появились сначала на РИА 57.
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