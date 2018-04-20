Ленину натрут лысину в Екатеринбурге 

Службы благоустройства Екатеринбурга 21 апреля приступят к помывке расположенных в городе памятников. Первыми почищены будут памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года, Седой Урал на Площади Обороны и памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.
"Работы на площади 1905 года начнутся в 08.30. Специалисты уверены, что успеют закончить работы до 10.00, когда на площади откроется традиционная городская ярмарка местных товаропроизводителей", — пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.