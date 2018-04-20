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Более 650 проверок по соблюдению правил пожарной безопасности прошло на стройках Москвы в январе-марте
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Более 650 проверок по соблюдению правил пожарной безопасности прошло на стройках Москвы в январе-марте 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Более 650 проверок по соблюдению требований пожарной безопасности проведено на столичных стройках в январе-марте 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на слова его председателя Олега Антосенко.
«В I квартале 2018 г. специалисты управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 651 проверке объектов капитального строительства», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что в число проверенных объектов вошли концертный зал «Зарядье», парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, киноконцертный зал в ММДЦ «Москва-Сити», реконструируемый стадион «Динамо» на Ленинградском проспекте, бассейн «Лужники», китайский деловой центр «Парк Хуамин» на северо-востоке города, а также школы, детские сады, многофункциональные центры и другие объекты.
«В отношении нарушителей требований пожарной безопасности возбуждено 241 дело об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила 8 млн руб.», — указано в сообщении.
Отмечается, что особое внимание в ходе проверок уделяется качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнению огнезащитных работ. «Мосгосстройнадзор провел 208 проверок этих видов работ. На 197 объектах были выявлены различные отступления от проекта и требований нормативных документов в области пожарной безопасности при монтаже систем противопожарной защиты зданий», — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, специалисты комитета участвовали в комплексном опробовании систем противопожарной защиты на 48 объектах. Среди наиболее частых нарушений оказались несоответствие применяемой кабельной продукции, а также неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей; нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления; несоблюдение карт орошения систем пожаротушения; требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации, а также алгоритма работы систем противопожарной защиты и ее отдельных элементов.
«При выполнении огнезащитных работ допускается несоблюдение технологического регламента нанесения, монтажа огнезащитного материала, а также необоснованная замена огнезащитных материалов. В результате принятых мер большинство нарушений устранено, остальные находятся на контроле до полного их устранения», — подчеркивается в сообщении.
О. Антосенко добавил, что в ходе проверок по качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий проверяются: система автоматического пожаротушения (водяного, газового, порошкового, аэрозольного); внутренний противопожарный водопровод; автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения людей о пожаре; противодымная защита, а также работа лифтов, которые должны быть приспособлены для перевозки пожарных подразделений. Кроме того, проводятся комплексные проверки работоспособности всех систем и их взаимодействие с инженерными системами здания. В ходе проверок огнезащитных работ требованиям проекта особое внимание уделяется огнезащите несущих конструкций здания, вентиляционных коробов, транзитных электрических кабелей, строительных конструкций».
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