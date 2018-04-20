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Мэрия Новосибирска решила забрать себе три участка для скверов и бульваров
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Мэрия Новосибирска решила забрать себе три участка для скверов и бульваров 

ngs.ru 59 минут назад
Фото: ngs.ru
Городские власти намерены узаконить существующие скверы, парки и бульвары в Новосибирске — постановления об изъятии трёх участков опубликованы в документах мэрии вечером 19 апреля.
Участки расположены в Кировском, Октябрьском и Советском районах. Зелёные зоны на них должны появиться по уже принятым проектам планировок этих территорий.
В частности, в Кировском районе на улице Виктора Уса официальный статус бульвара получит участок площадью больше 5 тысяч кв. м напротив домов на улице Петухова, 14/2 и 14/4. По данным публичной кадастровой карты, сегодня на нём разрешено строить объекты торговли.
В Советском районе статус сквера получит зелёная зона между домами на улице Сиреневой, 33 и 41, её площадь — почти 6,67 тысячи кв. м. Ещё один участок власти изымают на улице Федосеева — он находится между зданием супермаркета и домом на Бориса Богаткова, 183. При этом участок между жилым домом и дорогой, на котором сегодня растут сосны, по данным публичной кадастровой карты, не учтён.
Ранее активисты добились отмены проекта по застройке поймы реки Ельцовки в Нижней Ельцовке и спасли от сноса часть леса.
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