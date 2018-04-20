Пожарные и спасатели Южного Урала устроят кроссфит соревнования

В субботу, 21 апреля, на площади Революции в Челябинске пройдет первый в истории Южного Урала Открытый чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту.

Участники многоборья продемонстрируют зрителям физическую силу, выносливость и высокое профессиональное мастерство.

— Пожарным и спасателям предстоит работать с гирями, пожарными рукавами, утяжелёнными песком, 70-килограммовыми манекенами, 120-килограммовыми автомобильными покрышками, трёхтонными внедорожниками, — сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. — И это далеко не полный перечень инвентаря.

Помимо состязаний зрителей ждет большая культурная программа. Гостям праздника покажут выступления музыкальных коллективов, шоу «Танцующих фонтанов», боевое развертывание, выставку раритетной и современной пожарной техники, а также выступления лучших стронгменов.

По итогам Открытого чемпионата по функциональному многоборью пожарных и спасателей определятся победители, которые будут представлять наш регион в Иркутске на I международном чемпионате по пожарно-спасательному кроссфиту.

Посмотреть на бравых пожарных и спасателей, зарядиться позитивом и интересно провести время горожане смогут 21 апреля на площади Революции. Начало в 12 часов. Вход свободный.