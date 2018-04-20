Посетителей ТЦ «Рубин» эвакуировали в Саратове 

Эвакуация, которая прошла утром 20 апреля в торговом центре Кировского района, оказалась учебной.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД региона, массовый вывод из здания ТЦ людей был произведен в 9 часов утра. После проверки здания посетителям разрешили вернуться.
Напомним, массовые проверки торговых центров в России и регионе начались после пожара в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта. Тогда огонь унес, по уточненным данным СК Росии, жизни 60 человек, большинством из которых были дети. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.