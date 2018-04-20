Тюменский ЦУМ оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности 

Прокуратура Центрального округа города Тюмени оштрафовала ООО «Тюменский ЦУМ» на 150 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает NashGorod со ссылкой на ведомство.
Нарушения были выявлены в ходе соответствующей проверки. Так, в Тюменском ЦУМе под эскалатором на первом этаже были размещены кофейни, деревянная мебель и другие горючие материалы. Не было обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, также отсутствовали знаки обозначения средств пожарной автоматики.
На втором этаже служебной лестницы не был укомплектован пожарный шкаф. Также в ЦУМе отсутствовали таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.