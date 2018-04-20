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Тюменский ЦУМ оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности
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Тюменский ЦУМ оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Прокуратура Центрального округа города Тюмени оштрафовала ООО «Тюменский ЦУМ» на 150 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает NashGorod со ссылкой на ведомство.
Нарушения были выявлены в ходе соответствующей проверки. Так, в Тюменском ЦУМе под эскалатором на первом этаже были размещены кофейни, деревянная мебель и другие горючие материалы. Не было обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, также отсутствовали знаки обозначения средств пожарной автоматики.
На втором этаже служебной лестницы не был укомплектован пожарный шкаф. Также в ЦУМе отсутствовали таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.
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