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Администрация ТРК «Слон» попросила извинения у миассцев за обрушение потолка
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Администрация ТРК «Слон» попросила извинения у миассцев за обрушение потолка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, администрация ТРК «Слон» принесла извинения всем горожанам и гостям города за причиненные неудобства и пояснила, что ситуация с обрушением на контроле у специальной комиссии. «Обрушение декоративного потолка и затопление помещений является частным локальным случаем. Данная ситуация не имеет отношения к несущим конструкциям здания. Здание ТРК „Слон“ построено в строгом соответствии с проектом, прошедшем государственную экспертизу», — говорится в официальном сообщении. Следствие по факту в торгово-развлекательном комплексе продолжается.
Отметим, что в результате обрушения потолка в ТРК пострадала 54-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу травмой позвоночника. Площадь обрушения потолка составила 200 метров квадратных. Обвалились гипсокартон, оцинкованные профили и проводка. Следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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