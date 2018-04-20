Калининградские пожарные тренировались тушить лесной пожар

Калининграде прошли пожарные учения. По легенде сильный огонь охватил окрестности одного из посёлков в Гвардейском районе. Среди тех, кто ликвидировал пожар, были и мои коллеги.

По легенде учений, в районе посёлка Лунино Гвардейского района загорелся лес. Эвакуация жителей уже прошла. Сейчас пожарные пытаются остановить распространение огня.

Первыми на место возгорания прибыла Лесная охрана. Из-за сильного ветра пожар переходит в верховой, то есть перекидывается на кроны деревьев. Возникает угроза того, что огонь дойдёт до посёлка. Поэтому на место приезжают пожарные расчёты МЧС

За считанные секунды разворачивается техника.

Борьба с возгоранием проходит одновременно на нескольких точках. В тушении огня принимают участие более 150 человек. Кроме спасателей это сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Которая, на этот раз, понадобилась одному из участников учений. По легенде участник добровольной пожарной дружины во время тушения получает травму

На носилках пострадавшего заносят в машину к медикам. В это время площадь возгорания уже достигла 25 га. Помогает людям и техника. Специальная машина вместе с трактором вскапывают землю, для того, что бы остановить распространение огня. Вскоре спасателям удаётся его ликвидировать.

Роман Абрамов, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Калининградской области

— В этом году у нас уже на сегодняшний день зафиксировано 4 лесных пожара по площади на целых 2 десятка гектара. Ликвидировались в первые часы обнаружения непосредственно сотрудниками областного учреждения, так же сотрудники МЧС оказывали помощь. Серьёзных ситуаций не было.

Олег Полищук , начальник ГБУ Калининградской области Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны:

— Мы закупаем 4 новых автомобиля. Буквально к Чемпионату мира в ближайшее время они ужу будут. А в личном составе я думаю, что, смысла расширяться в данном направлении нет. Потому что сил и средств справиться с поставленными задачами достаточно.

Калининградские спасатели за свою работу получили оценку «хорошо». Такая тренировка для них прошла в рамках командно штабных учений МЧС, которые в эти дни организованы по всей стране.