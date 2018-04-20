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Калининградские пожарные тренировались тушить лесной пожар
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Калининградские пожарные тренировались тушить лесной пожар 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде прошли пожарные учения. По легенде сильный огонь охватил окрестности одного из посёлков в Гвардейском районе. Среди тех, кто ликвидировал пожар, были и мои коллеги.
По легенде учений, в районе посёлка Лунино Гвардейского района загорелся лес. Эвакуация жителей уже прошла. Сейчас пожарные пытаются остановить распространение огня.
Первыми на место возгорания прибыла Лесная охрана. Из-за сильного ветра пожар переходит в верховой, то есть перекидывается на кроны деревьев. Возникает угроза того, что огонь дойдёт до посёлка. Поэтому на место приезжают пожарные расчёты МЧС.
За считанные секунды разворачивается техника.
Борьба с возгоранием проходит одновременно на нескольких точках. В тушении огня принимают участие более 150 человек. Кроме спасателей это сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Которая, на этот раз, понадобилась одному из участников учений. По легенде участник добровольной пожарной дружины во время тушения получает травму
На носилках пострадавшего заносят в машину к медикам. В это время площадь возгорания уже достигла 25 га. Помогает людям и техника. Специальная машина вместе с трактором вскапывают землю, для того, что бы остановить распространение огня. Вскоре спасателям удаётся его ликвидировать.
Роман Абрамов, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Калининградской области:
— В этом году у нас уже на сегодняшний день зафиксировано 4 лесных пожара по площади на целых 2 десятка гектара. Ликвидировались в первые часы обнаружения непосредственно сотрудниками областного учреждения, так же сотрудники МЧС оказывали помощь. Серьёзных ситуаций не было.
Олег Полищук, начальник ГБУ Калининградской области Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны:
— Мы закупаем 4 новых автомобиля. Буквально к Чемпионату мира в ближайшее время они ужу будут. А в личном составе я думаю, что, смысла расширяться в данном направлении нет. Потому что сил и средств справиться с поставленными задачами достаточно.
Калининградские спасатели за свою работу получили оценку «хорошо». Такая тренировка для них прошла в рамках командно штабных учений МЧС, которые в эти дни организованы по всей стране.
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