В Самарской области снизилось число пожаров 

С начала этого года на 2,8% снизилось число пожаров в Самарской области чем годом ранее. В целом на сегодня их зарегистрировано 718. Цифры озвучены на заседании штаба по энергобезопасности при правительстве региона. На поджигателей составлено 8 административных дел. На объектах энергетики возгораний не происходило. С 16 апреля в губернии действует особый противопожарный режим. Разработан план по предупреждению и ликвидации термических точек. На случай чрезвычайных ситуаций региональным управлением МЧС создана группировка из 22 тысяч 300 человек и более 2 тысяч единиц техники.