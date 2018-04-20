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Ложная тревога: эвакуированные работники челябинского банка вернулись к работе
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Ложная тревога: эвакуированные работники челябинского банка вернулись к работе 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Причиной эвакуации людей из «Челябинвестбанка» на площади Революции стало сообщение о подозрительном предмете. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
— Здание обследовали, опасных предметов не обнаружено, — сообщили в полиции. — Сотрудники банка вернулись на свои рабочие места.
Около 100–150 посетителей и сотрудников банка вывели на улицу сегодня в первом часу. На место прибыли экстренные службы.
В минувшую среду прошла эвакуация из административного здания на улице Воровского, 30, в котором работает Минсоцотношений Челябинской области, газета «Губерния» и ещё ряд организаций. Сразу на девяти этажах сработала пожарная сигнализация. В областном МЧС уточнили, что учения прошли без их участия.
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