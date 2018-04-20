Ложная тревога: эвакуированные работники челябинского банка вернулись к работе

Причиной эвакуации людей из «Челябинвестбанка» на площади Революции стало сообщение о подозрительном предмете. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

— Здание обследовали, опасных предметов не обнаружено, — сообщили в полиции. — Сотрудники банка вернулись на свои рабочие места.

Около 100–150 посетителей и сотрудников банка вывели на улицу сегодня в первом часу. На место прибыли экстренные службы.