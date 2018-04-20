Снизилось число жертв пожара в «Зимней вишне»

Жертвами пожара в кемеровском торговом центре стали 60 человек, а не 64, как предполагалось ранее. Точное число погибших удалось установить после окончания проведения генетических экспертиз. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все погибшие идентифицированы, родственникам жертв выданы разрешения на захоронение останков, пишет НСН.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в свое время проверке кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» помешал высокопоставленный чиновник. В результате противопожарная безопасность в здании не проверялась с 2016 года.