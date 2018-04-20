Жители села под Нижним Тагилом остались без продуктов

В ночь на 20 апреля произошел пожар в селе Елизаветинском, которое находится под Нижним Тагилом. В 3:57 жители позвонили в МЧС и сообщили о случившемся.

На места пожара приехали 12 пожарных и 4 машины. Огонь удалось потушить за час, но полная проливка была завершена только к 9 утра. В итоге здание продуктового магазина было полностью уничтожено, площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Отметим, что этот магазинчик был единственным продуктовым магазином в селе. Сейчас экспертам предстоит установить причины пожара.