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Двух рабочих спасли пожарные в Дзержинске
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Двух рабочих спасли пожарные в Дзержинске 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в многоквартирном доме в переулке Жуковского произошел в 8.25. К моменту прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление и горел электрощит. На чердаке были найдены двое мужчин 32 и 20 лет. Из-за сильного дыма они не могли самостоятельно выйти на улицу. Мужчины рассказали, что они занимались ремонтом на 4 этаже. Почувствовав запах дыма, они решили спуститься вниз, но выйти из дома не смогли. Тогда наощупь по стенам они поднялись на чердак. Рабочие госпитализированы с ожогами 2-3 степеней 7% тела.
Площадь пожара — 6 кв.м. Обгорел электрощит и стены.
Причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Ранее сообщалось о том, что 90-летняя пенсионерка госпитализирована после пожара в Заволжье.
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