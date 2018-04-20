Двух рабочих спасли пожарные в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в многоквартирном доме в переулке Жуковского произошел в 8.25. К моменту прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление и горел электрощит. На чердаке были найдены двое мужчин 32 и 20 лет. Из-за сильного дыма они не могли самостоятельно выйти на улицу. Мужчины рассказали, что они занимались ремонтом на 4 этаже. Почувствовав запах дыма, они решили спуститься вниз, но выйти из дома не смогли. Тогда наощупь по стенам они поднялись на чердак. Рабочие госпитализированы с ожогами 2-3 степеней 7% тела.

Площадь пожара — 6 кв.м. Обгорел электрощит и стены.

Причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.