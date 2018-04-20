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В Краснодаре пообещали скоро начать восстанавливать дом, где взорвался газ
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В Краснодаре пообещали скоро начать восстанавливать дом, где взорвался газ 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Работы по восстановлению пятиэтажного дома в Краснодаре, где в начале марта произошел взрыв газа, начнутся в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации города.
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская в Краснодаре 10 марта, пожара после ЧП не было. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этажах, повреждена часть кровли над пятым этажом. Были эвакуированы 30 человек. Пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, скончался в больнице.
"Мы подошли к самому важному этапу — непосредственно восстановлению пострадавшего подъезда. Важно понимать, что предстоит выполнить не просто капитальный ремонт, а полное общестроительное восстановление стен, перекрытий, лестничных пролетов, внутренних перегородок, обустройство кровли, замену внутридомовых инженерных систем", — приводятся в сообщении слова директора департамента строительства Максима Карпенко.
По данным организации, проводившей обследование дома — ООО ЦПК «Строитель», взрыв газа не нанес существенного вреда зданию, его несущим конструкциям. «Эксперты проверили целостность конструкций, их устойчивость, данные экспертизы подтвердили, что дом пригоден для проживания. В настоящее время завершается разработка проекта работ по восстановлению четвертого подъезда, работы на объекте начнутся в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ремонтные работы готовы выполнить ООО «Альбион». По данным городских властей, ремонт будет выполнен за счет внебюджетных источников при помощи строительных компаний города. При этом технический надзор за ходом и качеством работ выполнит МКУ «Единая служба заказчика».
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