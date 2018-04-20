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Двое рабочих пострадали при пожаре в подъезде дзержинской многоэтажки
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Двое рабочих пострадали при пожаре в подъезде дзержинской многоэтажки 

В городе N 53 минуты назад
Фото: В городе N
Двое рабочих получили ожоги второй и третьей степени 7% тела при пожаре в дзержинской многоэтажке. В подъезде многоквартирного дома в переулке Жуковском вспыхнул электрощит в тот момент, когда мужчины проводили здесь ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 8.25. Когда сотрудники МЧС прибыли на место ЧП, в подъезде наблюдалось сильное задымление, горела электрощитовая. На чердаке спасатели обнаружили двоих мужчин 32 и 20 лет, которые надышались дымом и не могли сами выйти наружу. В результате пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.
Как выяснилось, в момент возникновения пожара рабочие проводили ремонт подъезда на четвертом этаже. Почувствовав неприятный запах, они спустились вниз, но не смогли выйти на улицу из-за задымления. Спасаясь от огня, мужчины на ощупь начали подниматься вверх и серьезно обожгли руки о раскаленную свежую краску на стенах.
В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия сгорел электрощит и стены подъезда на площади шесть квадратных метров.
Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Напомним, выяснилась реальная причина страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
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