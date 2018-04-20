Прокуратура потребовала закрыть магнитогорский ТРК из-за 82 нарушений

В ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске нашли 82 нарушения, в том числе просроченные огнетушители, неработающую пожарную сигнализацию и торговые точки на путях эвакуации. Прокуратура подала в суд иск о закрытии комплекса.

— На 28 апреля назначена встреча с представителями ООО «ИмперС» (владелец ТРК. — Прим. ред.) и прокуратуры, — уточнила консультант Правобережного райсуда Елена Полкунова. — Прокурор просит запретить компании эксплуатацию нежилого здания на проспекте Карла Маркса, 153 до устранения нарушений требований пожарной безопасности, возложить на ООО «ИмперС» обязанность устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

— В ходе совместной проверки с МЧС было найдено 82 нарушения, все они касались пожарной безопасности. Их устранение уже началось, но это требует длительного времени. Во избежание ЧП мы просим закрыть торгово-развлекательный комплекс, — рассказал помощник прокурора Правобережного района Нурлан Нурмухаметов.

Получить комментарий от ТРК «Гостиный двор» не удалось — телефоны администрации не отвечают. В группе торгового центра в соцсети магнитогорцев активно приглашают на шопинг.

Трёхэтажный ТРК «Гостиный двор» площадью более 80 тысяч квадратных метров открылся в 2004 году, это один из крупнейших торговых комплексов в Магнитогорске. В нём располагаются кинотеатр, магазины, фуд-корт, салон красоты и детская развлекательная площадка.

В минувшие выходные в миасском ТРК «Слон» обвалился потолок в одном из отделов. В результате женщину увезли в больницу с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Виновных ищут среди строителей.

Тема безопасности в ТРК стала особенно острой после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который начался днём 25 марта и унёс жизни 64 человек.