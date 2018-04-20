Площадь действующих лесных пожаров в России превысила 100 тыс. га

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Площадь лесных пожаров в России , по которым в пятницу проводятся работы по активному тушению, достигла 101,2 тыс. га. Такая статистика на полночь 20 апреля по Москве опубликована в пятницу на сайте ФБУ «Авиалесохрана».

Согласно данным «Авиалесохраны», накануне специалистам удалось справиться с 55 лесными пожарами на площади почти 15 тыс. га. К полуночи по Москве действующими оставались 37 пожаров на площади 101,2 тыс. га. Из них 17 пожаров на площади почти 90 тыс. га — в Амурской области

Накануне, после обращения правительства Амурской области об оказании помощи, оперативный штаб Рослесхоза решил перебросить в регион еще 50 пожарных «Авиалесохраны». Как уточнили ТАСС в пресс-службе Рослесхоза, они должны прибыть на место из Бурятии в субботу. Таким образом, помогать в тушении пожаров в Амурской области будут уже более 100 авиапожарных.

Всего, по данным «Авиалесохраны» на 20 апреля, в России к борьбе с огнем подключили более 1,8 тыс. человек, 379 единиц наземной техники и шесть воздушных судов.