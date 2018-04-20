Ещё
Похороны 37 погибших в Кемерове пройдут с 21 по 23 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Похороны 37 погибших в Кемерове пройдут с 21 по 23 апреля 

360tv.ru 46 минут назад
Похороны погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» пройдут с 21 по 23 апреля. Расходы на организацию похорон взяла на себя администрация Кемерова, передал «Интерфакс»
Похороны и прощание пройдут на разных кладбищах в самом Кемерове, а также в других населенных пунктах.
На конец марта опознали 27 погибших во время пожара. Останки троих человек доставили в Томск, одного — в Красноярск.
ДНК погибших в результате пожара доставили в Москву на экспертизу для опознания.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. В ТЦ не сработала ни одна пожарная сигнализация или автоматические системы тушения огня.
Ранее сообщалось, что администрации Алтайского края подтвердила информацию о гибели двух детей во время пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня», ранее считавшихся пропавшими без вести. Их мать получит два миллиона рублей материальной помощи.
360tv.ru: последние новости
На месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» появится памятный сквер Около 13 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья за сутки МЧС: короткое замыкание в светильнике могло стать причиной пожара в кемеровском ТЦ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300367
Турция вывела золотой запас из США98
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации201
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение