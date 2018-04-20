Похороны 37 погибших в Кемерове пройдут с 21 по 23 апреля

Похороны погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» пройдут с 21 по 23 апреля. Расходы на организацию похорон взяла на себя администрация Кемерова , передал «Интерфакс»

Похороны и прощание пройдут на разных кладбищах в самом Кемерове, а также в других населенных пунктах.

На конец марта опознали 27 погибших во время пожара. Останки троих человек доставили в Томск , одного — в Красноярск

ДНК погибших в результате пожара доставили в Москву на экспертизу для опознания.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. В ТЦ не сработала ни одна пожарная сигнализация или автоматические системы тушения огня.