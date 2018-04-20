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В Адыгее из-за нарушений пожарной безопасности закрыли два развлекательных центра
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В Адыгее из-за нарушений пожарной безопасности закрыли два развлекательных центра 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. В Майкопе по решению суда закрываются два развлекательных центра — ««Джой Лэнд» и ТРЦ «Столица». В обоих случаях причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности, в связи с чем прокуратура обратилась в суд. — Майкопский городской суд вынес определения о принятии мер по обеспечению иска о запрете деятельности культурно развлекательного центра «Джой Лэнд» с 4 кинозалами для демонстрации фильмов и торгово-развлекательного центра «Столица» до рассмотрения исков прокуратуры и принятия решения по гражданскому делу, — сообщили в пресс-службе суда.
*В краснодарских ТРЦ выявлены системные нарушения противопожарной безопасности
Массовые проверки торгово-развлекательных центров в Адыгее и Кубани прошли после трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
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