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Две «Газели» обгорели во вспыхнувшем гараже в Грязовецком районе
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Две «Газели» обгорели во вспыхнувшем гараже в Грязовецком районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожар произошел сегодня ночью в деревне Хорошево, большой гаражный бокс загорелся в начале первого. До места ЧП пожарные расчеты преодолели 30 км, добирались полчаса. Повреждения получили автомобили, принадлежащие школе и колхозу.
Обгорела также внутренняя отделка боксов. В тушении приняли участие четыре человека личного состава, прибывшие на двух единицах техники. Локализовали огонь за полчаса, площадь пожара составила 32 квадратных метра.
Как сообщили в региональном управлении МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание, ущерб оценен в 450 тысяч рублей.
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