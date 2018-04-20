Две «Газели» обгорели во вспыхнувшем гараже в Грязовецком районе

Пожар произошел сегодня ночью в деревне Хорошево, большой гаражный бокс загорелся в начале первого. До места ЧП пожарные расчеты преодолели 30 км, добирались полчаса. Повреждения получили автомобили, принадлежащие школе и колхозу.

Обгорела также внутренняя отделка боксов. В тушении приняли участие четыре человека личного состава, прибывшие на двух единицах техники. Локализовали огонь за полчаса, площадь пожара составила 32 квадратных метра.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание, ущерб оценен в 450 тысяч рублей.