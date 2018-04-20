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От взрыва бытового фонаря в Ряжске пострадал пенсионер
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От взрыва бытового фонаря в Ряжске пострадал пенсионер 

АиФ Рязань 1 час назад
18 апреля в одной из квартир города Ряжска произошел взрыв, пострадал 69-летний пенсионер, сообщает издательство «Пресса».
По предварительным данным, причиной несчастного случая стала ошибка при зарядке аккумулятора фонаря.
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