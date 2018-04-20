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В Пермском районе в сгоревшем доме нашли тело женщины
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В Пермском районе в сгоревшем доме нашли тело женщины 

АиФ Пермь 39 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае после тушения пожара сотрудники МЧС нашли под завалами тело женщины.
ЧП произошло 19 апреля в деревне Клестята Пермского района. В 17.30 очевидцы сообщили о пожаре в деревянном доме. К моменту, когда на место прибыли пожарные, дом уже был полностью охвачен огнём, пламя полыхало на площади 103 квадратных метра. На борьбу с огнём ушло 30 минут.
Во время тушения под завалами нашли 42-летнюю женщину без признаков жизни. Чтобы выяснить, что стало причиной гибели женщины, сотрудники СКР проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, сам пожар произошёл из-за нарушений привил устройства и эксплуатации электрооборудования. Очевидцы сообщили, что возгорание началось от котельной.
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