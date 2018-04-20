В Пермском районе в сгоревшем доме нашли тело женщины

ЧП произошло 19 апреля в деревне Клестята Пермского района. В 17.30 очевидцы сообщили о пожаре в деревянном доме. К моменту, когда на место прибыли пожарные, дом уже был полностью охвачен огнём, пламя полыхало на площади 103 квадратных метра. На борьбу с огнём ушло 30 минут.

Во время тушения под завалами нашли 42-летнюю женщину без признаков жизни. Чтобы выяснить, что стало причиной гибели женщины, сотрудники СКР проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, сам пожар произошёл из-за нарушений привил устройства и эксплуатации электрооборудования. Очевидцы сообщили, что возгорание началось от котельной.