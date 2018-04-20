Следователи Петроградского района переехали в старинное здание

Следственный отдел Петроградского района переехал в отремонтированное здание XIX века, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу . Сотрудники ведомства обосновались в доме №10 по улице Льва Толстого 10 апреля.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко поздравил следователей с новосельем и отметил, что новое помещение прекрасно подходит для комфортной и спокойной работы.

Здание, в которое перебрались сотрудники ведомства, было построено в Петербурге еще в 1828 году. В разные годы здесь располагались лечебное учреждения, госпиталь и медико-инженерный центр.