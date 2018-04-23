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В Кемерово пройдут похороны погибшей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» семьи
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В Кемерово пройдут похороны погибшей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» семьи 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Похороны последних трех погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» пройдут в понедельник в Кемерово, других опознанных после экспертиз жертв пожара похоронили в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов.
"Сегодня пройдут похороны последних трех человек — это семья Бахаевых (восьмилетняя девочка и ее родители — ред.)", — сказал собеседник агентства, уточнив, что похороны большинства опознанных в результате экспертиз погибших при пожаре состоялись в регионе в субботу и воскресенье.
Как сообщалось ранее, всего с 21 по 23 апреля на кладбищах Кемерово и других населенных пунктов Кемеровской области пройдут похороны 37 человек, чьи тела опознали после проведенных экспертиз. Расходы по их организации взяла на себя администрация столицы Кузбасса.
В минувшую пятницу СК сообщил, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. Их похороны прошли через несколько дней после трагедии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта и стал одним из крупнейших в России за последние 100 лет. Следствие определило, что окончательное число погибших — 60. Ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии.
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