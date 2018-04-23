В Кемерово пройдут похороны погибшей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» семьи

НОВОСИБИРСК , 23 апр — РИА Новости . Похороны последних трех погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» пройдут в понедельник в Кемерово , других опознанных после экспертиз жертв пожара похоронили в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов.

"Сегодня пройдут похороны последних трех человек — это семья Бахаевых (восьмилетняя девочка и ее родители — ред.)", — сказал собеседник агентства, уточнив, что похороны большинства опознанных в результате экспертиз погибших при пожаре состоялись в регионе в субботу и воскресенье.

Как сообщалось ранее, всего с 21 по 23 апреля на кладбищах Кемерово и других населенных пунктов Кемеровской области пройдут похороны 37 человек, чьи тела опознали после проведенных экспертиз. Расходы по их организации взяла на себя администрация столицы Кузбасса.

В минувшую пятницу СК сообщил, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. Их похороны прошли через несколько дней после трагедии.