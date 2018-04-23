Ещё
В Кемерово похоронят погибшую при пожаре семью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Индия лишила Россию Су-57
Индия лишила Россию Су-57

В Кемерово пройдут похороны погибшей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» семьи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Похороны последних трех погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" пройдут в понедельник в Кемерово, других опознанных после экспертиз жертв пожара похоронили в субботу и воскресенье, сообщил РИА Новости директор муниципального предприятия "Спецбюро" Игорь Алхимов.
"Сегодня пройдут похороны последних трех человек — это семья Бахаевых (восьмилетняя девочка и ее родители — ред.)", — сказал собеседник агентства, уточнив, что похороны большинства опознанных в результате экспертиз погибших при пожаре состоялись в регионе в субботу и воскресенье.
Как сообщалось ранее, всего с 21 по 23 апреля на кладбищах Кемерово и других населенных пунктов Кемеровской области пройдут похороны 37 человек, чьи тела опознали после проведенных экспертиз. Расходы по их организации взяла на себя администрация столицы Кузбасса.
В минувшую пятницу СК сообщил, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. Их похороны прошли через несколько дней после трагедии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и стал одним из крупнейших в России за последние 100 лет. Следствие определило, что окончательное число погибших — 60. Ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии.
РИА Новости: последние новости
Источник сообщил о пожаре на заводе в Нижегородской области Под Новосибирском произошел пожар в детском лагере В Дубае в небоскребе произошел пожар
Комментарии  Ещё 79 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»126
Центр Еревана парализован385
Индия лишила Россию Су-5752
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение