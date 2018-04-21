В Барнауле похоронили двух детей и их отца, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

ТАСС , 21 апреля. Похороны двух школьников из Барнаула и их проживавшего в Кемерове отца, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», прошли в Алтайском крае . Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Девятилетняя Арина и 15-летний Егор жили с матерью в Алтайском крае, во время весенних школьных каникул гостили в Кемерове у отца Дениса Сидорова . 25 марта они втроем отправились в ТЦ «Зимняя вишня» и больше на связь не выходили. По результатам генетической экспертизы они были признаны погибшими.

"Прощание прошло утром 21 апреля, в ритуальном зале на ул. Аносова. Проститься с погибшими смогли родственники, близкие и друзья. Поддержать семьи и выразить свои соболезнования пришли губернатор края Александр Карлин и глава Барнаула Сергей Дугин , а также руководители органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти", — говорится в сообщении.

Правительство Алтайского края и администрация Барнаула взяли на себя организацию похорон погибших. По распоряжению губернатора края матери погибших детей Оксане Сидоровой была выделена материальная помощь в размере двух миллионов рублей.

Дети похоронены на кладбище в поселке Бельмесево, их отец — на Новомихайловском кладбище.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек, пострадали 79 человек, из них 27 — дети. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек. С 21 по 23 апреля в Кемерове пройдут похороны 37 жертв пожара.