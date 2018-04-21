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В Барнауле похоронили двух детей и их отца, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
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В Барнауле похоронили двух детей и их отца, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 21 апреля. Похороны двух школьников из Барнаула и их проживавшего в Кемерове отца, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», прошли в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Девятилетняя Арина и 15-летний Егор жили с матерью в Алтайском крае, во время весенних школьных каникул гостили в Кемерове у отца Дениса Сидорова. 25 марта они втроем отправились в ТЦ «Зимняя вишня» и больше на связь не выходили. По результатам генетической экспертизы они были признаны погибшими.
"Прощание прошло утром 21 апреля, в ритуальном зале на ул. Аносова. Проститься с погибшими смогли родственники, близкие и друзья. Поддержать семьи и выразить свои соболезнования пришли губернатор края Александр Карлин и глава Барнаула Сергей Дугин, а также руководители органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти", — говорится в сообщении.
Правительство Алтайского края и администрация Барнаула взяли на себя организацию похорон погибших. По распоряжению губернатора края матери погибших детей Оксане Сидоровой была выделена материальная помощь в размере двух миллионов рублей.
Дети похоронены на кладбище в поселке Бельмесево, их отец — на Новомихайловском кладбище.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек, пострадали 79 человек, из них 27 — дети. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек. С 21 по 23 апреля в Кемерове пройдут похороны 37 жертв пожара.
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