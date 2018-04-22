МЧС назвало конструкцию «Зимней вишни» ловушкой

Здание кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» изначально было сконструировано как ловушка, из‐за чего спасатели не смогли тушить постройку большим количеством пожарных стволов со стороны фасада, передает телеканал «360».

Об этом сообщил врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко, передает РИА «Новости».

"Нужно понимать, что конструктив этого здания не предполагает возможность тушения большим количеством стволов. Как уже отмечалось ранее, это было конструктивно задуманная ловушка", — рассказал Максим Максименко

Также Максименко отверг заявления, что спасатели, прибыв на место, не начали тушить пожар. «Прибывая, сотрудники пожарной охраны не могли быть уверены, что в этом здании не могло быть их детей», — заявил Максименко.

По его словам, в ТЦ сгорел ребенок сотрудника Главного управления МЧС по Кемерово , а дети других пожарных тоже были в помещении, но смогли эвакуироваться самостоятельно.

"В городе Кемерово против них, благодаря негативной информации, развернута, можно даже сказать, травля. Ни один пожарный не был уверен, что его мать, отец или ребенок не находится в том самом кинозале. Никто не стоял и не смотрел. Все действовали профессионально и четко", — сказал Максим Максименко.

По словам Максименко, пожарные не могли пускать родственников в горящее здание, потому что в этом случае было бы более 130 погибших.