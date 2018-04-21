Бастрыкин рассказал о сроках расследования пожара в «Зимней вишне»

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко , о трагедии в Кемерово Бастрыкин рассказал в ходе лекции студентам юридического факультета СПбГУ.

"Он сказал, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев", — сообщила Петренко.

По информации СК РФ, это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности, финансово-экономической — чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения, судебно-правовой — для оценки действий сотрудников МЧС , которые прибыли к месту трагедии, и ряда других.