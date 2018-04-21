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Бастрыкин рассказал о сроках расследования пожара в «Зимней вишне»
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Бастрыкин рассказал о сроках расследования пожара в «Зимней вишне» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что для расследования всех обстоятельств пожара в ТЦ в Кемерово, где погибли 60 человек, потребуется несколько месяцев.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, о трагедии в Кемерово Бастрыкин рассказал в ходе лекции студентам юридического факультета СПбГУ.
"Он сказал, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев", — сообщила Петренко.
По информации СК РФ, это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности, финансово-экономической — чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения, судебно-правовой — для оценки действий сотрудников МЧС, которые прибыли к месту трагедии, и ряда других.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
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