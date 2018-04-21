Барнаульцы простились с детьми, погибшими в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

БАРНАУЛ , 21 апр — РИА Новости . Церемония прощания со школьниками, погибшими во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», прошла в Барнауле, сообщает в субботу официальный сайт правительства региона.

Двое школьников из Барнаула — мальчик и девочка — на весенних каникулах отправились в Кемерово к своему отцу. В тот самый день, 25 марта, они пошли в кинотеатр торгового центра «Зимняя вишня». Дети и их отец погибли при пожаре.

Проститься с детьми и их отцом пришли не только родные и близкие, но и сотни неравнодушных жителей краевой столицы. Брата и сестру похоронили на кладбище в селе Бельмесево. Их отца — на Новомихайловском кладбище в Барнауле.