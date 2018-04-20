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В Орлове при пожаре жилого дома погиб мужчина
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В Орлове при пожаре жилого дома погиб мужчина 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Двухквартирный дом на улице Труда загорелся 19 апреля в районе 22.00. На место происшествия выехало три пожарных расчета. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области.
К моменту прибытия спасателей огонь уже распространился почти по всему зданию. В результате сгорела кровля, а также обгорели стены и дощатый пристрой. Позже в одной из квартир было обнаружено тело мужчины, 1965 года рождения
«По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего», — отметили в МЧС.
Фото — kubannews.ru
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