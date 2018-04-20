В Орлове при пожаре жилого дома погиб мужчина

Двухквартирный дом на улице Труда загорелся 19 апреля в районе 22.00. На место происшествия выехало три пожарных расчета. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области.

К моменту прибытия спасателей огонь уже распространился почти по всему зданию. В результате сгорела кровля, а также обгорели стены и дощатый пристрой. Позже в одной из квартир было обнаружено тело мужчины, 1965 года рождения

«По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего», — отметили в МЧС

Фото — kubannews.ru