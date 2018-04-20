Внезапная проверка показала готовность к пожароопасному периоду Комитета по лесному хозяйству Дагестана

Внезапная проверка показала готовность к пожароопасному периоду Комитета по лесному хозяйству ДагестанаВ Комитете по лесному хозяйству Республики Дагестан прошла внеплановая проверка готовности ведомства к пожароопасному сезону 2018 года в рамках представлений Рослесхоза по осуществлению контроля пожарной безопасности в лесных зонах.

«По итогам проверки установлено, что готовность Комитета к пожароопасному периоду 2018 года соответствует всем установленным критериям. В регионе к работе в пожароопасный сезон полностью подготовлены все лесничества. Созданы группы государственных лесных инспекторов для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности. Организованы добровольные пожарные дружины. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба», — сообщает пресс –служба ведомства.

Площадь земель лесного фонда в Дагестане составляет 528,2 тыс. гектаров, из которых 434,9 тыс. гектаров покрыты лесом. Пожароопсных лесов на проверенной территории — 145,2 тыс. гектаров, а площадь хвойных насаждений— 82,4 тыс. гектаров.