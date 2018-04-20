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В сером цвете: в Самаре обновляют фасад Дома промышленности
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В сером цвете: в Самаре обновляют фасад Дома промышленности 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре рабочие приступили к ремонту Дома промышленности, расположенного на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской. Они красят фасад здания.
— Здание уже долгие годы выглядит грязно и неопрятно. Сейчас, день ото дня, становится всё краше. Рабочие используют краску двух оттенков серого. В основном — светло-серый, а у входа — более тёмный. Также красят рамы окон, — рассказали местные жители.
Работы планируют завершить в мае. При этом фасад задней части здания (ее видно с улицы Красноармейской) закроют баннером.
— На время чемпионата ремонтные работы приостановят. После мундиаля возобновим ремонт фасада во дворе. Также в порядок начнут приводить внутренние помещения. Весь ремонт займет 2–3 года, — уточнили в правительстве.
Дом промышленности — объект культурного наследия регионального значения. Был построен в 1936 году из камней, оставшихся от разрушенного Кафедрального собора. Считается одним из самых пожароопасных зданий из-за деревянных перекрытий.
Дом промышленности закрыли в декабре 2015 года из-за аварийного состояния здания. Власти сообщали, что за счет его продажи планировали покрыть долги футбольного клуба «Крылья Советов» перед банком.
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