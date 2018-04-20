Гаражи и иномарка горели ночью в Сокольском районе

Три гаражных бокса на станции техобслуживания по улице Розы Люксембург Кадникове вспыхнули около сегодня двух часов ночи. На локализацию пожара потребовалось менее часа, однако недвижимость и автомобиль «Шевроле», оставленный на хранение в одном из гаражей, получили серьезные повреждения.

Семь человек на трех единицах техники прибыли на место ЧП через четыре минуты, загорание потушили около половины третьего. Огнем повреждены металлические кровли двух кирпичных гаражных боксов, принадлежащих станции техобслуживания, а также внутренняя отделка одного из них.

Серьезный ущерб понес и владелец частного гаража, в котором выгорела внутренняя отделка и повреждено лакокрасочное покрытие иномарки. Хозяина имущества сейчас ищут, общая площадь пожара составила порядка 240 «квадратов».