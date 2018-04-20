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Пожарно-спасательный кроссфит пройдёт на площади Революции в Челябинске
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Пожарно-спасательный кроссфит пройдёт на площади Революции в Челябинске 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Открытый чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей пройдёт в субботу, 21 апреля, на площади Революции в Челябинске, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Это будет первый в истории региона пожарно-спасательный кроссфит. Сотрудники МЧС продемонстрируют силу, выносливость, упорство и высокое профессиональное мастерство.
«Утяжелённые песком пожарные рукава, 70-килограммовые манекены, 120-килограммовые автомобильные покрышки, перетягивание 3-тонных внедорожников и 12-тонной пожарной автоцистерны — далеко не полный перечень инвентаря, с которым предстоит работать участникам чемпионата», — отмечают спасатели.
Помимо кроссфита зрители бесплатного мероприятия увидят шоу «Танцующих фонтанов», боевое развертывание, выставку раритетной и современной пожарной техники и выступления лучших стронгменов. Программа стартует в 12 часов дня.
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