Пожарно-спасательный кроссфит пройдёт на площади Революции в Челябинске

Открытый чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей пройдёт в субботу, 21 апреля, на площади Революции в Челябинске , рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Это будет первый в истории региона пожарно-спасательный кроссфит. Сотрудники МЧС продемонстрируют силу, выносливость, упорство и высокое профессиональное мастерство.

«Утяжелённые песком пожарные рукава, 70-килограммовые манекены, 120-килограммовые автомобильные покрышки, перетягивание 3-тонных внедорожников и 12-тонной пожарной автоцистерны — далеко не полный перечень инвентаря, с которым предстоит работать участникам чемпионата», — отмечают спасатели.

Помимо кроссфита зрители бесплатного мероприятия увидят шоу «Танцующих фонтанов», боевое развертывание, выставку раритетной и современной пожарной техники и выступления лучших стронгменов. Программа стартует в 12 часов дня.